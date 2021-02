Les Raptors tombent la tête haute face aux Sixers

Le fil du match

Comme lors du match précédent, les Sixers prennent le meilleur départ avec de l’adresse de loin de Korkmaz et Green. Les Raptors paient leur manque de taille et la décision de Nurse de commencer de nouveau « petit »`face à Joël Embiid. Toronto ne trouve la cible que par Powell (6 points) et Siakam (2).

Ball on a string pic.twitter.com/3qlPX9UPv1 — Toronto Raptors (@Raptors) February 24, 2021

Philadelphie mène 8-17 au premier temps mort. Les visteurs poursuivent leur série jusqu’à 13-0 avant que Baynes entre et y mette fin (10-20) . Cela n’empêche pas Philly de dominer le premier quart largement avec 16 points du surprenant Korkmaz titulaire en l’absence de Seth Curry (18-37).