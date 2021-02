Les Raptors impressionnent face aux Sixers

Ils sont de retour au niveau où on les attendait en début de saison! Les Raptors de Toronto ont enchaîné une quatrième victoire de suite, dimanche soir face aux Sixers (110-103), après une nouvelle performance défensive de très haut niveau. Le tableau de chasse du mois de février des hommes de Nick Nurse commence à avoir fière allure. Brooklyn (2e de l’est), Milwaukee (3e) par deux fois et maintenant Philadelphie (1er) ont tous subi les foudres canadiennes.

Face aux Sixers, les Torontois ont été efficaces des deux côtés du terrain et ont signé un succès marquant. Ils ont limité l’une des meilleures attaque de la ligue à 103 points et ont pu compter sur cinq joueurs à 10 points ou plus (Siakam et VanVleet avec 23, Boucher 17, Powell 11, Anunoby 10) et trois à 8 points (Bembry, Baynes, Davis).