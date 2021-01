Les Raptors se rattrapent et dominent le Heat

Take it away, Jacko pic.twitter.com/fJvM3WKUIB — Toronto Raptors (@Raptors) January 23, 2021

Miami réalise un bon début de deuxième mi-temps et revient en dessous des 10 points d’écart. L’attaque torontoise est en échec. Les Floridiens passent un 9-0 conclu par un double pas de Dragic (61-57). Nurse prend un temps mort non concluant. Miami poursuit sur un 13-0 et égalise (61-61). Powell met fin à plus de 4 minutes sans marquer (63-61).

Solide fin de match

Les Raptors se relancent et répondent par un 12-0 (73-61). Ils mènent de 9 points avant l’ultime période (73-64).