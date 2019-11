Les Raptors restent invaincus à domicile en battant les Kings

Quatre sur quatre. Les Raptors de Toronto ont prolongé leur série de victoires à l’Aréna Scotiabank, mercredi soir, en s’imposant sur le score de 124 à 120 face aux Kings de Sacramento. Devant en score quasiment tout le long de ce match très offensif, les Torontois n’ont jamais laissé leurs adversaires passer devant.

Malgré un score final serré en raison d’une fin de match en faveur des visiteurs, les hommes de Nick Nurse ont bien géré la rencontre pour signer leur cinquième succès de la saison.

L’entraîneur en chef a pu compter sur un cinq de départ performant avec tous ses membres scorant plus de 10 points et un Serge Ibaka très incisif en sortie de banc avec 21 points et 6 rebonds en 23 minutes.

Parmi les titulaires, Lowry termine meilleur marqueur avec 24 points et 6 passes. Siakam, pour sa part, après une première mi-temps discrète pour éviter les fautes, a sorti le grand jeu en deuxième mi-temps. Il termine avec un match très complet: 23 points, 13 rebonds et 5 passes.

Enfin, OG Anunoby n’en finit plus de montrer ses progrès match après match et de battre des records personnels. Il a réalisé son record à la passe avec 5 auxquelles il a ajouté 18 points (record de la saison), 6 rebonds et 3 contres. Le Britannique s’impose de plus en plus comme l’un des meilleurs défenseurs de la ligue tout en montrant d’énormes progrès en attaque. Très prometteur pour la suite de la saison!