Les Raptors reprennent leur marche en avant face aux Suns

Les Raptors de Toronto étaient de retour aux affaires ce vendredi après la pause du match des étoiles. Emmenés par un Siakam dans une forme étincelante (37 points, 12 rebonds, 3 contres), les hommes de Nick Nurse ont dominé les Suns de Phoenix avec une victoire sur le score de 118-101.

Les visiteurs ont certes montré de la résistance en étant dans le match en quatrième quart, mais les champions en titre, à l’image de ce qu’ils font régulièrement depuis le début de la saison, ont su garder leur avance et remettre un coup d’accélérateur en fin de match pour plier l’affaire.

Avant la pause, ils avaient concédé une défaite à Brooklyn (101-91), mettant fin à leur série de 15 victoires consécutives au cours d’un match où ils n’ont jamais été inspirés. Ce vendredi, on a senti que ce repos d’une semaine avait fait le plus grand bien à tout le monde, avec une énergie débordante en défense, notamment sur les 3-points avec 4 tirs primés déviés, dont deux très spectaculaires de Chris Boucher. Ce dernier a semblé avoir retrouvé toutes ses jambes, lui qui semblait un peu plus en difficulté ces derniers temps.

Une prestation collective de haut niveau

Si Siakam a été l’étoile la plus brillante de cette rencontre, il a été épaulé par une prestation collective de premier ordre de la part de l’ensemble de l’équipe. Ainsi, 7 joueurs ont inscrit 10 points ou plus: la totalité du 5 de départ plus Terence Davis (14) et Rondae Hollis Jefferson (10 points, 8 rebonds). Ce dernier en l’absence prolongée de Marc Gasol a beaucoup défendu sur le poste de pivot, pour tenter de rendre la vie dure au grand Andre Ayton.

Entre lui et Serge Ibaka, c’est au final une mission réussi puisque le jeune centre des Suns n’a pas donné l’impression de dominer les débats, malgré une ligne de statistiques plutôt bonne (17 points à 8/14 et 10 rebonds). Ibaka pour sa part a été en proie aux problèmes de fautes, mais s’est montré toujours aussi efficace des deux côtés du terrain lorsqu’il était sur le parquet. Il finit avec 16 points et 6 rebonds en 25 minutes.