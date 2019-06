Réactions

Klay Thompson (arrière Warriors): «Nous le faisons pour Kevin. Ce que je peux vous dire, c’est qu’il veut que nous soyons compétitifs au plus haut niveau. Nous allons penser à lui à chaque pas que nous ferons sur le parquet.»

Nick Nurse (entraineur Raptors): «Nous n’avons pas pris de temps mort sur la dernière action. Nous les avons laissés jouer et Kawhi avait la balle. Ils l’ont pris à deux et il l’a passé à Fred (VanVleet), qui a passé à Kyle (Lowry) et il n’a pas eu assez d’espace. Je pensais que ça avait l’air d’être un bon tir, un tir ouvert à 3-points. Mais je n’ai pas vu qui est sorti en défense et a réussi à la toucher. Mais, je le répète, j’étais confiant que nous allions mettre en place cette action et prendre les bonnes décisions pour avoir un bon tir. J’ai une très grande foi en ces gars.»