Les Raptors fêtent une dernière fois leur titre jusqu’au bout de la nuit

Dans le sillage de Nicolo Melli auteur de trois tirs à 3-points, les Pelicans prennent le large en début de deuxième quart, face à des Torontois qui balbutient en attaque (8 pertes de balle). Ils prennent 11 points d’avance après 5 minutes dans la deuxième période (33-44).

Nurse s’adapte au jeu adverse en passant lui aussi à un cinq de petite taille composé de VanVleet, Lowry et Davis. Ce changement porte ses fruits et TO revient à 4 longueurs (46-50) puis égalise sur un double pas de Lowry en contre-attaque (52-52). Comme en premier quart, les Pels finissent mieux et sont devant à la pause (56-61).

Toronto reprend l’avantage au retour des vestiaires et semble petit à petit prendre le contrôle du match. VanVleet et Siakam gèrent l’attaque pendant que la défense monte d’un ton. La Nouvelle-Orléans s’accroche et reste au contact au bénéfice d’une nouvelle bonne fin de quart temps (88-86).