Les Raptors éteignent Embiid et écartent les Sixers

Sans les points à l’intérieur d’Embiid, Philly s’en est remis à une adresse extérieur insolente de la part du trio Harris (18 points à 3/7 à 3-points)/Richardson (25 points à 5/9 à 3)/Scott (12 points à 3/5). L’adresse de loin étant un facteur très variable dans le cours d’un match, elle a quitté les visiteurs au pire moment du match. Ces derniers étant incapables de marquer de loin dans les instants décisifs du match.

Du côté des Raptors, le duo Siakam (25 points, 7 rebonds)/ VanVleet (24 points, 8 passes) a une nouvelle fois porté l’équipe en comptant sur le soutien d’Anunoby (12 points), Powell (10 points) et un Marc Gasol indispensable en défense et dans la fluidité du jeu (9 passes). Avec cette victoire Toronto reste dans le groupe très fermé des quatre équipes toujours invaincues à domicile. Au grand bonheur de ses partisans qui ont vibré comme aux plus grandes heures des phases finales au printemps dernier.