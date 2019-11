Les Raptors écrasent les Hornets en deuxième mi-temps!

Réaction

Nicolas Batum (ailier Hornets): « C’était le genre de matchs en NBA où un moment tout va bien et après tout va mal. On a joué contre une grosse équipe qui a augmenté son intensité en deuxième mi-temps. On a mal démarré la deuxième, on est passé de -4 à -20 en à peine 4-5 minutes. Après, derrière, nous (les remplaçants) avons essayé de rentrer et de maintenir, mais c’est une équipe qui jouait à domicile qui est en confiance et bien coachée. Ça a été dur de revenir quand ils ont fait un écart comme ça. » […] (la défense des Raptors) c’est le coach, Nick Nurse a mis ça en place depuis la saison dernière. Ils sont actifs, ils sont intenses, très durs sur le ballon. Après, ils sont assez homogènes au niveau de l’attaque donc ils font beaucoup de changements. Ils ont été très actifs en deuxième mi-temps et ça a fait la différence. »