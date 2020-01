Les Raptors écartent les Sixers privés d’Embiid

Enfin, Pascal Siakam a soufflé le très chaud et le très froid. Très concerné en défense, il s’est montré très précieux dans les couvertures des tireurs à 3-points et semblait être de partout. Il a été très agressif au rebond avec un total de 15. En attaque, il a souvent été bien servi et a marqué la plupart de ses 18 points sur des services de ses coéquipiers.

Le Camerounais, qui devrait être sélectionné prochainement en tant que titulaire au match des étoiles, a en revanche encore du mal sur les actions où il doit aller chercher les points par lui-même, que ce soit au post-up ou dans son tir de loin ou à mi-distance. Son 8/23 au tir symbolise ce niveau offensif qu’il n’a pas encore retrouvé depuis son retour de blessure.

Le fil du match

Le début de match est serré (8-9) mais les Sixers perdent rapidement Thybulle auteur de deux fautes rapides et surtout Josh Richardson touché aux ischio-jambiers de la cuisse gauche, après seulement 4 minutes de jeu. L’attaque torontoise est portée par le duo Gasol-Siakam. A eux deux ils inscrivent 14 des 15 premiers points de l’équipe. Les Sixers, de leur côté, sont très adroits de loin profitant de tirs ouverts (4/8). La défense des Raptors n’est pas encore dedans et Philly mène 15-25.

Les visiteurs continuent de se montrer intraitables de loin et comptent jusqu’à 14 longueurs d’avance sur un 3-points de Scott (18-32). Les entrées de Powell et Ibaka redonnent un peu d’allant à l’attaque. Mais, la défense reste en échec face à la réussite des hommes de Brett Brown, qui mènent de 9 points après les 12 premières minutes de jeu (26-35).