Les Raptors écartent le Magic et restent invaincus à la maison

Un banc performant, des titulaires qui assurent

En compagnie de Rondae Hollis-Jefferson, Boucher forme une paire d’intérieurs mobiles et agressifs en défense et au rebond, qui ont beaucoup apporté lorsqu’ils prenaient le relais des titulaires. La participation a de nouveau été complète, mercredi soir. Cinq joueurs ont inscrit au moins 10 points (VanVleet 24, Siakam 18 et Powell 15), plus OG Anunoby qui finit avec 9.

La défense est encore à souligner. Les Raptors ont encore tenu leurs adversaires en dessous des 40% de réussite au tir (38%). Lorsque l’attaque était plus en difficulté, notamment en troisième quart, c’est ce secteur défensif qui a permis aux Torontois de garder le contrôle du match en attendant le retour de l’adresse.

Le fil du match

Le Magic réalise une meilleure entame de match en étant plus précautionneux avec le ballon. Les Raptors ont les mains qui glissent et laissent échapper plusieurs balles. Vucevic sert de point d’appui à ses coéquipiers avec 5 passes décisives et le Magic prend les commandes du match (18-22). Orlando est très adroit de loin sur le premier quart (5/10) et fait la course en tête durant quasiment toute la période. Les Raptors, dans le sillage de la bonne entrée de Terrence Davis et ses 8 points, parviennent à réaliser une série pour conclure les 12 premières minutes de jeu à égalité (32-32).