Les Raptors doublent la mise face aux Hornets

On prend les mêmes et on recommence. Raptors et Hornets se retrouvaient ce samedi soir pour une revanche de la rencontre qui les avait opposés vendredi.

Exactement comme pour la première manche, la dernière action a abouti à une tentative à 3-points ratée des Hornets pour égaliser. Une nouvelle fois, les hommes de Nick Nurse ont eu toutes les peines du monde à se défaire d’une très bonne équipe de Caroline du Nord et ont connu des petits coups de mou pour se compliquer la tâche.

Malgré tout, une deuxième victoire de suite est au bout pour la première fois de la saison et Toronto sort des bas fonds de la conférence de l’Est (4-8, 12e). Prochaine étape dès lundi avec la réception des Mavericks de Dallas (6-5, 6e de l’ouest) avant une double confrontation face au Heat (4-6, 10e), à la peine lui aussi en ce début de saison.

Le fil du match

L’attaque torontoise ne parvient pas à se mettre en marche en début de match, alternant balles perdues et tirs de loin manqués. La défense est en revanche déjà agressive et limite les dégats (2-6). La maladresse continue (1/8 au tir, 0/6 à 3-pts), Biyombo trouve Graham sur rebond offensif. Il inscrit un tir primé qui conclut un 12-2 des Hornets.

Le temps mort pris par Nurse permet de faire rentrer Boucher qui marque dès son premier ballon pour stopper le 14-2 des visiteurs (4-14). L’adresse de loin revient pour les Raps avec Lowry puis Flynn trouvé dans le coin par Siakam (14-17).