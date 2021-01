Les Raptors battent les Hornets mais ne se rassurent pas

De retour à leur domicile temporaire de Tampa Bay, les Raptors ont également retrouvé le chemin de la victoire. Mais que ce fut dur. Malgré un match bien maîtrisé pendant trois quart temps, les hommes de Nick Nurse ont dû lutter jusqu’à la dernière seconde pour l’emporter. La faute à un quatrième quart encore raté. Les Torontois n’ont inscrit que 12 petits points dans l’ultime période.

Leur chance aura été que les visiteurs, privés de leur meilleur marqueur Gordon Hayward, avaient déjà joué la veille et ont eu, eux aussi, du mal à conclure la rencontre. C’est au final une victoire de 3-points (111-108) qui fait tout de même du bien. Même si des doutes persistes (voir analyse).

Les Raptors retouveront les Hornets pour la revanche ce samedi. En espérant que ce succès aura regonflé le moral torontois et qu’ils seront en mesure de l’emporter cette fois avec la manière pour lancer une série de victoires.

Le fil du match

Début de match serré. OG Anunoby et Lowry trouvent de l’adresse de loin. Charlotte s’appuie sur son collectif avec une marque bien équilibrée (11-11). Les visiteurs passent ensuite un 7-0, Toronto revient mais avec LaMelo Ball à la baguette, ils recreusent un petit écart sur un 3-points de Graham (21-26). L’écart monte jusqu’à 24-31 après une superbe passe de Ball pour Monk.

Toronto répond par une pluie de 3-points. Des tirs primés de VanVleet et Johnson permettent de recoller. Watanabe en ajoute un et TO passe devant (32-21). Bridges pense avoir redonné l’avantage à Charlotte à 5 secondes de la fin du premier quart, mais c’est sans compter sur Boucher qui signe un nouveau tir de loin pour conclure la première période en tête (35-34).