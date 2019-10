Les Raptors dominés par les Bulls en pré-saison

Mais rapidement, la tendance va s’inverser.

Emmenés par un cinq solide composé notamment de Tomas Satoransky, Lauri Markkanen et surtout l’incontournable Zach LaVine (10 points, 2 interceptions, 1 rebond et 1 passe décisive lors des 9 premières minutes), les Bulls se sont réveillés et n’ont pas tardé à reprendre l’avantage pour mener assez largement 31-18 à la fin du premier quart-temps.

À deux visages dans ces 12 premières minutes, les Raptors apparaissent fantomatiques en fin de quart-temps. Beaucoup moins adroits et commettant de nombreuses erreurs techniques, aussi bien dans leurs tirs que dans leurs passes et leur positionnement défensif, ils sont alors tout simplement dépassés.

Un festival LaVine et White

Le grand espoir Coby White a rendu une très bonne copie dimanche. Âgé de 19 ans et tout juste enrôlé, le meneur des Bulls a malmené la défense torontoise, notamment dans le second quart-temps. Très adroit à trois points, il a inscrit 18 points sur l’ensemble du match, mais a surtout contribué a (largement) accentuer l’avantage au score des siens.

L’autre joueur des Bulls qui a également posé de nombreux problèmes aux locaux est l’intenable Zach LaVine. Auteur d’une excellente saison l’année dernière, l’arrière a réalisé une nouvelle performance prometteuse dimanche. Intraitable offensivement et notamment à trois points (26 points inscrits), il l’a également été défensivement, avec nombre d’interceptions et 4 rebonds pris.