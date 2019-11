Emmenés par Siakam auteur de son record en carrière égalé au scoring (44 points et 1o rebonds), les Raptors de Toronto ont débuter leur série de cinq matchs à l’ouest par un succès à la Nouvelle-Orléans.

Malgré un petit relâchement en début de quatrième quart, les hommes de Nick Nurse ont parfaitement capitaliser un deuxième quart presque parfait avec une victoire facile (104-122)

Seules ombres au tableau, les blessures de Kyle Lowry (pouce) et Ibaka (cheville) qui ont quitté leurs coéquipiers en deuxième quart et ne sont plus revenus par la suite. Les mauvaises nouvelles sont tombées rapidement après la rencontre. Kyle Lowry souffre d’une fracture du pouce droit, Ibaka d’une entorse sévère de la cheville droite. Les deux joueurs devraient être éloignés des terrain pendant plusieurs semaines. Un gros coup dur pour ces deux joueurs qui effectuaient un excellent début de saison…