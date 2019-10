Les Raptors battent leur ancien entraîneur pour la première fois

Toujours emmené par le plus jeune MVP de l’histoire, Détroit débute bien le deuxième quart et recolle à un point sur un tir primé de Galloway (41-40). Les Raptors parviennent à rester devant et c’est de nouveau lors de l’entrée d’Ibaka suite à la troisième faute prise par Gasol, qu’ils recreusent l’écart (64-52).

Dime was 100% pure pic.twitter.com/xQEEqQgtOv — Toronto Raptors (@Raptors) October 31, 2019

Après un panier à 3-point de Kennard en contre-attaque, le score est finalement de 64-55 à la mi-temps.