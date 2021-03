Les Raptors au fond du trou

« Non (nous n’avons pas l’impression d’être dans une situation insurmontable). Il n’y a pas de secret, nous devons être meilleurs. Nous devons défendre. Il n’y a vraiment pas de secret. J’aimerais vous donner une sorte de réponse magique Nous devons être plus dur. Chaque match est différent. Actuellement, nous ne jouons pas assez dur et assez bien pour être compétitifs à ce niveau. »

Sur le banc: « Je pense que nous avons eu l’habitude d’avoir plus de la part de tout le monde. Honnêtement, je pense que nous sommes dans une situation où nos joueurs de banc sont des gars qui essaient de rentrer et d’amener de l’énergie pour changer le match. Nos rotations ont été irrégulières avec les absences puis les retours en raison du protocole. Il y a eu des hauts et des bas. »

Nick Nurse (entraîneur-chef des Raptors).