Les Nets font la course en tête

La défense des 905 est plus appliquée au retour des vestiaires. Les Nets ne marquent pas pendant plus de 2 minutes et encaissent un 5-0 (56-63). Ce petit coup de mieux ne dure malheureusement pas longtemps, la faute à une attaque qui fait encore du surplace. Long Island répond par un 13-4 et reprend le large (60-76). L’équipe New-yorkaise gère plutôt bien et garde un avantage de 12 points à l’entrée de l’ultime période. Les Raptors 905 sont toujours dans la course et peuvent espérer un coup de mou du dernier de la conférence de l’est qui n’a gagné qu’un seul match jusque-là cette saison.

Comme en troisième, les Raptors 905 démarrent très bien le quatrième quart. Sur un 3-points plus la faute de Justin Anderson, ils reviennent à -7 (88-95).