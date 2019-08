Les visiteurs ne s’arrêtent pas là et un nouveau coup sûr d’Andrus offre le quatrième point à Santana (0-4). Tellez met enfin un terme à l’attaque adverse avec un attrapé de volé sur une frappe de Calhoun.

Toronto se relance

L’attaque locale semble réagir dans la foulée avec un triple de l’inévitable Grichuk. Après le retrait d’Hernandez, Tellez obtient le premier but sur un lancer qui vient heurter son avant-bras, puis Drury réussit un coup sûr qui permet à Grichuk de réduire le score (1-4). Tout comme Tellez sur l’action précédente, Fisher est éliminé, mettant un terme à cette quatrième manche, où l’attaque torontoise a réussi quelque peu à se relancer.

La défense fait de même dans le sillage de l’entrée en jeu de Gadley au lancer et n’encaisse pas de point en cinquième reprise. Guerrero Jr. et Drury ont l’occasion d’égaliser avec deux coéquipiers placés en premier et deuxième buts, mais tout deux sont retirés.

La sixième manche voit les visiteurs accroître leur avance sur des coups sûrs de Santana et Andrus qui offrent un point supplémentaire au premier cité (1-5).

Toronto tente de répliquer en plaçant Hernandez en troisième but et Tellez en premier avec deux retraits et Jansen qui se présente au bâton face à Close, tout juste entrée en jeu. Le nouvel entrant manque complètement son premier lancer et Hernandez marque (2-5). Jansen realise un coup sûr dans la foulée pour donner le point à Tellez (3-5).