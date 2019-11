Les premières semaines d’une nouvelle élue au Parlement

C’est une première expérience pour moi comme dirigeante d’une équipe. Les personnes de mon équipe ont beaucoup d’expérience au niveau provincial. J’ai des conseillers de circonscription qui ont travaillé avec David Coon [chef du Parti vert du Nouveau-Brunswick et député provincial de Fredericton-Sud].

Je m’entoure de gens qui ont un peu plus d’expérience que moi, je pense que ça va très bien aller.

Comment appréhendez-vous les prochaines semaines, vos premières interventions à la Chambre des communes?

J’espère que les semaines à venir seront axées sur l’unité. Tout le Canada sera à l’écoute pour voir comment nous gérons cette situation minoritaire.

J’ai hâte et je suis excitée pour ma première intervention en Chambre. Je pense que c’est à ce genre de moment auquel on rêve quand on s’engage dans une carrière en politique. Je vais vraiment me concentrer sur les enjeux de ma circonscription et je souhaiterais mettre d’avant l’enjeu des langues autochtones.

Lorsque je parlerai pour la première fois en Chambre, j’aimerais m’exprimer en langue malécite, pour montrer mon appréciation et ma reconnaissance de ce que les peuples autochtones ont fait pour nous.

J’espère vraiment que nous discuterons davantage des questions relatives aux Autochtones, et je pense que ma première intervention au Parlement sera sur ce sujet. Les relations avec les peuples autochtones sont étroitement liées à notre travail en faveur de l’environnement.