Les Pacers prennent leur revanche sur les Raptors

Malgré la blessure de leur pivot titulaire Sabonis en début de match, les Pacers de l’Indiana ont fait le match qu’il fallait, lundi soir, emmenés par les 37 points de Malcolm Brogdon, pour prendre leur revanche sur les Raptors. Toronto est passé à côté de sa première mi-temps défensivement en encaissant 70 points.

Les hommes de Nick Nurse ont malgré tout été en mesure de rester dans le match quasiment jusqu’à la fin. Malheureusement, quelques décisions arbitrales en leur défaveur, la sortie d’OG Anunoby pendant une grande partie du quatrième quart et une adresse fuyante en fin de rencontre ont eu raison des Raps qui s’inclinent sur le score de 129-114.

Prochain rendez-vous, mercredi à Tampa face aux Bucks de Milwaukee (19h30).

La fil du match

Comme on pouvait s’y attendre après la défaite au match précédent, les Pacers démarrent fort la rencontre. L’adresse de loin est présente et la défense solide. Après un 7-0, ils mènent 13-7. Toronto résiste bien et parvient à égaliser (17-17).

Les Raptors concluent à leur tour un 7-0 sur un panier de Boucher. Indy parvient à reprendre l’avantage et le conserve jusqu’à la fin du premier quart avec son adversaire sur ses talons (33-30).