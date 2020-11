Les nombreux registres de Michel Lord

Du Cap à la Ville Reine

Le chapitre sur sa mère est très touchant. Elle savait que son fils était en amour sans qu’il ne lui ait jamais révélé son orientation sexuelle. Le conjoint de Michel Lord est Donald McKenzie, bibliothécaire professionnel à Toronto Public Library, rencontré à Québec en 1974. Ils sont ensemble depuis environ 45 ans, mais il n’y a malheureusement pas de réflexion sur leur relation amoureuse.

McKenzie invite Lord à déménager dans la Ville Reine, où ce dernier terminera son bac au Collège Glendon en 1979. Il travaillera brièvement à la Librairie Champlain, «tenue par des Franco-Ontariens, les Arsenault, demeurés farouchement francophones, chose déjà remarquable à cette époque de grande assimilation».

Un chapitre s’intitule «Entre sanctuaire et cathédrale», référence à Cap-de-la Madeleine et à Trois-Rivières. Les deux mots religieux s’appliquent ironiquement au parcours de Lord. Il a vécu dans des sanctuaires gay & hippy, avec des amis inoubliables; il a aussi fréquenté des cathédrales du savoir. Il raconte comment il a toujours été «à l’affût de plaisirs et de paradis artificiels» durant ses deux années dans une commune.

Souverainiste

Ardent indépendantiste, Michel Lord est amèrement déçu de constater que le Québec ne soit pas encore un pays. Ayant travaillé la plus grande partie de sa vie en Ontario (U of T), mais n’étant pas Franco-Ontarien de souche, il observe le monde littéraire de l’Ontario français «avec une certaine distance» et «avec énormément de sympathie». Il raconte brièvement sa collaboration avec le regretté Robert Yergeau.

Je trouve étrange que l’auteur ait passé sous silence sa charge académique à l’Université de Toronto, dont il est pourtant un professeur émérite. On apprend seulement qu’il est directeur adjoint de la revue University of Toronto Quarterly, et responsable de l’édition en langue française.