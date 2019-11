Les Maple Leafs explosent en troisième et l’emportent sur les Kings

Le joueur russe a eu la meilleur chance de marquer pour les Leafs alors qu’il s’est retrouvé en échappé devant le gardien Jonathan Quick. Le gardien aura eu le dessus sur Mikheyev. 1-1 après 40 minutes de jeu.

Les Maple Leafs ont pris l’avance pour la première fois du match en fin de troisième lorsque Auston Matthews a habilement re-dirigé une passe devant le filet pour faire bouger les cordages et ainsi apporter un 12e but à sa fiche. Matthews connait un excellent début de saison.

Getting to the right place at the right time. #LeafsForever pic.twitter.com/TSSn2OHKqx

