Les habitants du trottoir

Les piétons n’aiment peut-être pas les fissures dans les trottoirs, mais les insectes en raffolent. Une étude menée à Berlin a identifié 66 espèces d’insectes qui y ont fait leur nid.

Et le tout, dans seulement une douzaine de segments de 200 mètres de long, répartis à travers la capitale allemande.

Jardins à insectes

Les biologistes, dont l’étude est parue le 27 août dans la revue Urban Ecosystems, rapportent également un nombre plus élevé de nids, et une plus grande diversité d’espèces, sur des trottoirs situés à moins de 200 mètres de «jardins à insectes» — généralement des fleurs, plantées pour attirer les insectes pollinisateurs par des groupes locaux de conservation de la nature.

Parmi les espèces recensées, on en compte 28 d’abeilles sauvages et 22 de guêpes.

Biodiversité urbaine

Il faut rappeler que malgré leur mauvaise réputation dès qu’il est question de protection de la nature, les villes abritent une certaine biodiversité: les auteurs de cette étude rappellent que des collègues allemands avaient préalablement identifié à Berlin 213 espèces de plantes menacées de disparition.