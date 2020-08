Les femmes et le temps qui file inspirent Cordo

«Ma visite au Moulin Rouge m’a beaucoup inspiré pour mes tableaux. J’ai ajouté des lacets aux corsets des femmes et j’ai intégré de nouvelles textures comme le velours, la dentelle et les brillants.»

Ça continue

«Dès qu’un tableau est terminé, j’en ai un autre à l’esprit. Un encore meilleur, encore plus beau, encore plus lumineux que le précédant et où la femme est toujours à son meilleur dans sa féminité et sa sensualité. Je ne suis pas prêt à laisser partir ce projet, parce que je n’ai pas encore tout dit ce que j’avais à dire.»

Pour plus d’information sur l’artiste et ses œuvres, on peut consulter son site Internet cordo.ca.