Les élèves de la Toronto French School s’impliquent contre l’anorexie

Darnace Torou

8 février 2019 à 11h00 8 février 2019 à 11h00

Six mois de répétition, trois heures de spectacle réparties sur deux soirées (31 janvier et 1er février), une salle comble, un objectif atteint: amasser plus de 10 000 $ pour l’organisme Sheena’s Place qui aident les gens aux prises avec l’anorexie et les troubles alimentaires.

C’était la trame du «Dance Show» organisé par les élèves de la Toronto French School (TFS) pour appuyer un de ces organismes qui n’ont peut-être pas pignon sur rue, qui ne sont pas connus de tout le monde, mais qui comblent bien des lacunes.

C’est désormais une tradition établie que les élèves de la TFS s’investissent de plus en plus dans les causes sociales, tant pour la communauté locale qu’hors du Canada.

Au commencement, une tragédie



En 1993, une mère, Lynn Carpenter, perd sa fille unique, Sheena, des suites de troubles alimentaires.

Suite de cette tragédie, Mme Carpenter, les membres de sa famille, ses collègues et ses amis sont choqués et outrés par le peu d’aide disponible. Commence alors l’odyssée d’honorer la mémoire de la jeune fille en créant «quelque chose de concret qui aiderait vraiment».

Sheena’s Place a commencé à prendre corps, offrant des programmes d’aide gratuits et sans financement public à partir de septembre 1996 aux personnes atteintes de troubles de l’alimentation et à leur famille, rapporte le site Hospital News.

Sa mission: offrir un soutien aux personnes, familles et amis touchés par les troubles de l’alimentation en offrant un large éventail de groupes de soutien animés par des professionnels. L’organisme veut aussi susciter l’espoir, réduire la stigmatisation, sensibiliser l’opinion publique et offrir une aide et des informations utiles à toutes les étapes du rétablissement.

Une expertise reconnue

Aujourd’hui, Sheena’s Place a développé une expertise dans le domaine des troubles de l’alimentation et propose plus de 65 groupes hebdomadaires animés par les professionnels les plus réputés de la région de Toronto.

Ces troubles sont des conditions mentales qui provoquent des comportements alimentaires problématiques, déclare la directrice de la National Eating Disorder Information Clinic (NEDIC) à Toronto, Merryl Bear. «Les adolescentes et les jeunes femmes demeurent la tranche d’âge la plus touchée, mais tout le monde peut développer des troubles alimentaires, une situation qui rend d’autant plus difficile leur dépistage.»

Selon une enquête de Radio Canada diffusée le 28 novembre 2018, le trouble de l’anorexie est très majoritairement associé aux femmes, mais 1 personne sur 10 qui en souffre est un homme.

Dans sa brève intervention avant le spectacle à la TSF, Kaitlyn Axelrod, représentante de Sheena’s Place, a indiqué que plus d’un million de Canadiennes et Canadiens souffraient de ces troubles aux causes multiples. Le financement de l’organisme repose uniquement sur des généreux philanthropes.

Mobilisation des talents

Les jeunes de TFS ont donc décidé, de leur propre initiative, de soutenir concrètement cette cause, convaincus que toute contribution pouvait «faire une différence». C’est ainsi que la machine a été mise en marche, mobilisant toutes les habiletés disponibles.

Le spectacle valait le déplacement!

Deux maîtres de cérémonie chevronnés, conjuguant humour et art oratoire, ont survolté et tenu la salle en haleine.

Les danseurs et danseuses se sont succédés sur la scène, se surpassant d’un style à un autre, déclenchant chaque fois un tonnerre d’applaudissements. Les plus jeunes de l’école secondaire n’ont pas été en reste, démontrant un savoir-faire qui a ravi, un moment, la vedette à leurs ainés.

La traite des personnes



La TFS s’attache à sensibiliser les élèves sur les dangers dont ils n’ont pas nécessairement conscience ou connaissance. C’est ainsi que lors d’une des assemblées, une audience médusée a suivi la présentation de l’agence HART contre la traite des personnes.

Une semaine plus tard, la communauté de l’école secondaire s’est mobilisée pour faire une collecte d’articles et de produits de première nécessité (une cinquantaine de paquets) pour les victimes de la traite.

Les élèves ont compris, pour reprendre la formule de Bill Clinton, que «nous ne pouvons construire notre propre avenir sans aider les autres à construire le leur».

