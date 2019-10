Les ainés peuvent encore beaucoup contribuer à la société

Mais aînés et plus jeunes ne sont pas irréconciliables pour Suzanne Dupuis-Blanchard. «Une fois qu’ils commencent à travailler ensemble, on voit une grosse de différence de perception et une plus grande appréciation.»

Avec la FAAFC, par exemple, les aînés se rendent dans les écoles pour que les enfants leur fassent la lecture. «C’est extraordinaire de voir les complicités qui se créent», observe Jean-Luc Racine. «Ça permet de favoriser les relations intergénérationnelles et de renforcer l’identité des jeunes en milieu minoritaire.»

Moins de lieux de rassemblement qu’avant

Les infrastructures sociales favorisant ces rapprochements sont rares au Canada, trouve Alexandre Dumas. En fait, la société serait de plus en plus formée de poches homogènes, manquant de lieux de rassemblement comme l’étaient autrefois l’église ou la place de village.

«On est en retard», juge le sociologue, appelant à plus de mixité sociale.

Des modèles de retraite plus flexibles offrent peut-être une piste. En travaillant quelques heures par semaine plutôt qu’en quittant définitivement le marché du travail, le retrait des aînés serait progressif et moins brutal. «Un nouvel équilibre est à trouver», résume le chercheur.

