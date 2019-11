L’eau à haute teneur en minéraux: aucun impact négatif

Des impacts positifs

Des études suggèrent depuis au moins 20 ans qu’une eau riche en minéraux protégerait contre les problèmes cardiovasculaires.

Le magnésium et le calcium auraient un effet protecteur contre les cancers de l’estomac, du côlon, du rectum et du pancréas, et le magnésium contribuerait à réduire les risques des cancers de l’oesophage et de l’ovaire.

L’eau dure préviendrait l’athérosclérose chez les enfants et les adolescents.

Eczéma

À l’inverse, certaines études ont suggéré qu’une eau dure favoriserait l’eczéma chez les enfants.

Toutefois, une étude de l’Université de Nottingham en 2011 menée sur 336 enfants et adolescents de 6 mois à 16 ans souffrant d’eczéma, a remis cette relation en question.