Le Wolfpack de Toronto dispose de Toulouse et file en finale!

Le Wolfpack innarrêtable

La défense toulousaine n’y est plus sur cette fin de première mi-temps. Les plaquages ratés sont nombreux et Mellor en profite pour inscrire le cinquième essai des locaux (26-6, 35e). A la pause, le Wolfpack se trouve en très bonne position pour accéder à la finale avec un avantage de 20 points.

Mullally enfonce le clou

Toronto va plier le match après 7 minutes de jeu en deuxième mi-temps avec un essai en bout de ligne de Mullally (30-6, 47e). Toulouse parviendra bien à inscrire trois essais profitant du relâchement de leurs adversaires, mais le Wolfpack s’envole tout de même vers une large victoire sur le score de 40-24.

Les deux formations pourraient se retrouver en finale le 5 octobre. Pour ça, il faudra que Toulouse vienne à bout de Featherstone en fin de semaine prochaine à domicile. Les Français devront donc possiblement gérer deux voyages outre-Atlantique supplémentaires en deux semaines avant de disputer la finale au Canada.

Réactions

Gadwin Springer (pilier Wolfpack): « Nous sommes très contents du match qu’on a fait. On s’était bien préparé cette semaine. On a bien défendu aujourd’hui en dehors des dix dernières minutes où on a eu un petit passage à vide. En fin de première mi-temps on a très bien attaqué sur le côté gauche avec Ricky (Leutele). Je pense que Toulouse était dans le rouge. En deuxième mi-temps, on a essayé de repartir plus rapidement pour continuer à scorer et ne pas les laisser revenir. »

Hakim Miloudi (centre Wolfpack): « J’étais un peu déçu de ne pas avoir joué, mais je suis content de la victoire. Les gars ont assuré devant et derrière. Je pense qu’on les a battu devant et ensuite derrière nos attaques n’avaient plus qu’à fuser avec Ricky Leutele qui a été hors-norme. »