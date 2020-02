Le wi-fi empêche les plantes de pousser?

Pas nouveau

Ce n’était cependant pas la première du genre. En 2013, l’expérience de cinq collégiennes danoises avait été largement diffusée sur le web.

Les étudiantes avaient préparé 12 assiettes de semences de cresson. Six avaient été placées près des fenêtres dans une pièce exposée aux ondes wi-fi (on avait placé à proximité des assiettes plusieurs routeurs et plusieurs ordinateurs) et six avaient été placées à la fenêtre d’une pièce dépourvue de ces équipements.

Après 12 jours, les semences exposées aux ondes avaient germé moins rapidement que celles qui n’avaient pas été exposées.

Les conditions de l’expérience ne permettaient toutefois pas de déterminer s’il s’agissait d’effets négatifs permanents ou d’un simple retard de croissance.

Par ailleurs, ici encore, la chaleur générée par les routeurs pourrait expliquer le retard de croissance puisque le cresson y est sensible.