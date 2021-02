Le West Toronto Railpath: sur la bonne voie

Un peu plus au nord au 123 rue Sterling, l’industriel Ethica Coffee Roasters (ouvert de 8h à 16h sur semaine et de 9h à 17h le week-end) fait grande impression!

Difficile de battre l’odeur des grains fraîchement grillés pour les accros de la caféine! J’ai trouvé leur petit gâteau quatre-quart nappé de chocolat délectable. Ils ont aussi des options de lunch au comptoir.

Plus bohémien, au coin de Bloor Ouest et Sterling, il y a le petit Noble Coffee Co. (1421 Bloor Ouest, ouvert du lundi au samedi de 8h à 14h).

Le côté ouest de la voie ferrée n’a rien à envier! Il faut goûter aux scones du Merseyside (2413 Dundas Ouest, ouvert de 8h à 14h sur semaine et de 8h30 à 14h le weekend). En ce qui me concerne, ils sont ex aequo avec ceux de Bobbette & Belle, pour la palme des meilleurs scones en ville. La pâtisserie est à 200 mètres de la station de métro Dundas West.

J’adore aussi le très funky Hula Girl Espresso Boutique (2473 Dundas Ouest, ouvert de 7h30 à 13h sur semaine et de 8h à 13h le weekend). On ne peut le manquer, avec sa grande murale exotique en façade, qu’on comprend mieux quand on sait qu’ils se spécialisent dans la torréfaction de grains en provenance d’Hawaï.