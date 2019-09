Le TIFF fête le cinéma français

Samedi soir dernier, au Fifth Club à Toronto, Unifrance, accueillait des vedettes, réalisateurs et producteurs français présents au Festival international du film de Toronto (TIFF), qui bat son plein depuis le 5 septembre et prend fin ce dimanche 15.

Une soirée haute en couleur

La soirée ne manquait pas de célébrités arpentant le tapis rouge de ce club du quartier Richmond et Duncan.

Entre autres, Nicolas Bedos et Doria Tillier étaient très attendus et ont fait parler d’eux. Ils sont à l’affiche de La Belle Époque.

L’histoire décrit l’invention d’un jeune entrepreneur, Antoine (Guillaume Canet), permettant à un sexagénaire désabusé, Victor (Daniel Auteuil) de voyager à travers le temps. Victor choisit de revivre un jour en particulier: celui où il rencontra son grand amour.

Nicolas Bedos a choisi le registre de la comédie romantique pour ce film à la temporalité très originale.