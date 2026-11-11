Le salon des études postsecondaires francophones Studyrama passe par Toronto

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Studyrama
Un salon Studyrama.
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Publié 11/11/2026 par l-express.ca

Ce samedi 14 novembre, la première tournée de salons des études postsecondaires francophones Studyrama fera étape à Toronto avec un événement à l’Université de l’Ontario français, au 9 rue Lower Jarvis.

Gratuit et ouvert aux élèves du secondaire au collégial, à leurs parents et aux professionnels de l’éducation, le salon réunit des établissements d’enseignement d’ici et d’ailleurs autour d’un objectif: accompagner chaque visiteur dans ses choix d’études et la construction de son projet professionnel par un groupe ayant l’expérience de près de 30 ans et 150 salons d’orientation organisés par an dans le monde francophone.

Un salon pensé pour l’accompagnement, pas seulement l’information. Il réunira des établissements collégiaux et universitaires, des écoles canadiennes de partout au pays, et des représentants d’universités et écoles françaises afin de faire découvrir aux jeunes les opportunités qui s’offrent à eux.

Quatre conférences

La journée sera rythmée par quatre conférences consacrées à des thématiques essentielles: orientation, études en France, mobilité au Canada et à l’international, et autres sujets clés pour les jeunes.

Un Guide des études postsecondaires sera également remis gratuitement à chaque visiteur.

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Pour cette première édition dans la Ville Reine, Studyrama Canada crée un rendez-vous qualitatif, utile et réellement adapté aux besoins des jeunes, en favorisant leur venue accompagnée de leurs parents et en impliquant pleinement les acteurs qui les entourent au quotidien.

L’approche privilégie une mise en relation ciblée et qualitative plutôt qu’une simple logique de fréquentation.

L’objectif: que chaque jeune reparte du salon avec des informations concrètes, de nouvelles perspectives et des pistes pour construire son projet d’études et professionnel.

Favoriser la mobilité des jeunes

Au-delà de l’orientation, Studyrama Canada entend favoriser la mobilité des jeunes au Québec, au Canada et à l’international et contribuer au développement et au rayonnement des études en français.

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Aujourd’hui moins de 1 jeune canadien sur 10 fait ses études supérieures en dehors de sa province d’origine, alors que la mobilité est un atout majeur à mettre en avant pour sa future vie professionnelle.

Alors, envie de bouger pour ses études supérieures? La francophonie vous attend partout!

Studyrama
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Le 14 novembre dès 10h à l’Université de l’Ontario français, venez rencontrer des établissements de Montréal, de Winnipeg, de Québec, de France… mais aussi de Toronto.

Le salon Studyrama, c’est une occasion unique de rencontrer des établissements et de découvrir des formations venus spécialement pour vous à Toronto.

La liste des exposants et les thèmes et heures des conférences vous attendent sur le site www.studyrama.ca. Inscription gratuite.

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