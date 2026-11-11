Le salon des études postsecondaires francophones Studyrama passe par Toronto

Ce samedi 14 novembre, la première tournée de salons des études postsecondaires francophones Studyrama fera étape à Toronto avec un événement à l’Université de l’Ontario français, au 9 rue Lower Jarvis.

Gratuit et ouvert aux élèves du secondaire au collégial, à leurs parents et aux professionnels de l’éducation, le salon réunit des établissements d’enseignement d’ici et d’ailleurs autour d’un objectif: accompagner chaque visiteur dans ses choix d’études et la construction de son projet professionnel par un groupe ayant l’expérience de près de 30 ans et 150 salons d’orientation organisés par an dans le monde francophone.

Un salon pensé pour l’accompagnement, pas seulement l’information. Il réunira des établissements collégiaux et universitaires, des écoles canadiennes de partout au pays, et des représentants d’universités et écoles françaises afin de faire découvrir aux jeunes les opportunités qui s’offrent à eux.

Quatre conférences

La journée sera rythmée par quatre conférences consacrées à des thématiques essentielles: orientation, études en France, mobilité au Canada et à l’international, et autres sujets clés pour les jeunes.

Un Guide des études postsecondaires sera également remis gratuitement à chaque visiteur.