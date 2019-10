Le revenu de base garanti se faufile dans la campagne électorale

Et si on ôte encore les fonds que les provinces y consacrent elles-mêmes, on peut se rendre à 20 milliards $, ce qui est absolument viable pour le gouvernement canadien.

«Consacrer moins de 10% du budget total à l’éradication de la pauvreté, ça le vaut.»

Travail et études



Hugh Segal affirme que cette mesure permettra à plusieurs personnes de retourner sur le marché du travail, ou encore de retourner aux études pour parfaire leur éducation, et que cela bénéficiera à toute la société.

D’ailleurs, il souligne qu’au Canada, 70% de ceux qui se trouvent sous le seuil de la pauvreté occupent actuellement un emploi, mais que celui-ci ne leur permet pas de gagner assez d’argent pour bien vivre.

L’orateur a donné plusieurs exemples de projets pilotes, notamment en Ontario, dont le programme GAINS a permis de réduire de 32% le taux de pauvreté chez les personnes âgées de 65 ans et plus.