Le premier stade de baseball professionnel de Toronto était situé dans Riverdale

Il y a quelque temps déjà, j’avais remarqué, dans l’Hôtel Broadview magnifiquement rénové, à l’angle de Queen et Broadview (ce fut pendant une trentaine d’années le sordide bar de striptease Jilly’s), la décoration de la cage d’escalier qui rappelle cette histoire du baseball.

Le «Toronto Baseball Grounds» était le stade des «Torontos», notre première équipe professionnelle. Ouvert en 1886, le stade pouvait accueillir 2000 personnes. Selon GoodHood.ca, l’entrée coûtait 25¢.

Plus tard, en raison de la proximité et de la commandite du fabricant de savon Sunlight, le stade a été rebaptisé Sunlight Park et est resté opérationnel jusqu’en 1913, l’année où le baseball professionnel a déménagé aux îles de Toronto.

