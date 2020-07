Le point sur la reprise des sports professionnels de Toronto

Les Raptors dans la bulle de Disney World

Les basketteurs sont eux en Floride depuis maintenant plus d’une semaine. La NBA reprendra ses droits dès ce samedi avec le début des camps d’entraînement. Vingt-deux équipes à la lutte pour se positionner pour les séries éliminatoires disputeront huit matchs de classement pour tenter de faire bouger la hiérarchie déjà en place.

Déjà qualifiés pour les séries éliminatoires, l’objectif des joueurs de Nick Nurse sera de conserver leur deuxième place de la conférence de l’Est. L’équipe de spécialistes francophones des Raptors de Toronto du podcast Dinos Talk ont fait le tour des enjeux de cette reprise et des risques liés à la Covid19 en Floride dans les épisodes 11 et 13 que vous pouvez retrouver ci-dessous.

Les Raptors, si tout se passe bien, retrouveront la compétition avec trois matchs d’entraînement face aux Rockets de Houston le 24 juillet puis Portland et Phoenix les 26 et 28 juillet. Pour le moment, la franchise canadienne est l’une des seules à n’avoir aucun joueur atteint du virus et s’est rendue dans la bulle d’Orlando ce jeudi avec un effectif au complet et des joueurs en grande forme à l’image de Marc Gasol qui a perdu beaucoup de poids pendant la coupure.