La LNH annonce son plan de retour au jeu

Le commissaire de la Ligue Nationale de Hockey (LNH) Gary Bettman a annoncé le plan de relance lors d’une conférence de presse virtuelle mardi.

Saison terminée

D’entrée de jeu, ce que plusieurs savait déjà a été confirmé, la saison 2019-2020 est officiellement terminée. Il restait une dizaine de parties à jouer pour chaque équipe, ce qui auraient pu influencer les équipes participantes aux séries éliminatoires, mais après mûre réflection, la ligue et l’association des joueurs ont décidé de passer directement à la phase suivante.

24 équipes

Dans une situation sans précédent, ce sont 24 équipes au lieu de 16 qui s’affronteront dans un tournoi dans le but de déterminer un vainqueur de la Coupe Stanley. Le classement est basé en fonction du pourcentage de points. Les 4 meilleures de chaque conférence sont automatiquement qualifiées pour les séries éliminatoires « officielles » alors que 8 autres équipes de la conférence de l’est et de l’ouest s’affronteront dans un tournoi “3 de 5” pour participer aux séries.

Les Maple Leafs

Les Maple Leafs de Toronto affronteront les Blue Jackets de Columbus dans cette première ronde du tournoi. S’ils l’emportent, ils retrouveront leur bête noire au 2e tour, les Bruins de Boston.

Villes hôtes

La LNH évalue actuellement les candidatures déposées par plusieurs villes du circuit dans le but de devenir une ville hôte. Il y aura un ville choisie pour chaque conférence. Une dans l’est et une dans l’ouest. Trois villes canadiennes sont en lice, Toronto, Edmonton et Vancouver.