Le Nord, une représentation éloignée de la réalité?

Pourtant, Nuna regroupe de nombreux aspects importants, comme la culture, la médecine, la nourriture… tandis que la traduction l’a qualifié simplement de «terre», oubliant d’inclure des éléments fondamentaux de la culture autochtone.

Ainsi, une traduction unilatérale rend difficile la conceptualisation de l’idée du Nord et de l’Arctique, car le monolinguisme et même le bilinguisme mènent à «une vision biaisée et incomplète» de la réalité.

Intégrer des natifs dans les processus de recherche et s’entourer de traducteurs dans toutes les langues donneront les clés d’une compréhension directe et d’une représentation beaucoup plus éthique.

Le Nord pensé par lui-même

Cette déformation de la réalité poussait donc les décisionnaires à appliquer au Nord des modèles adaptés à la vision du Sud. Il était alors urgent d’inventer de nouveaux concepts. Les revendications actuelles vont dans le sens d’une réappropriation du Nord par les peuples autochtones.

Dans cette perspective d’adaptation, le célèbre géographe québécois Louis-Edmond Hamelin avait entrepris d’inventer des centaines de mots nouveaux pour parler de la «nordicité». Partant du constat que les Inuits possèdent un lexique sophistiqué pour décrire et comprendre l’hiver, il eut pour mission d’inventer un vocabulaire approprié à leur description du Nord.