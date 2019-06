Le niveau du Lac Ontario continue de battre les records

Résultat d’un long hiver et un printemps tardif pendant lequel il a beaucoup neigé et plu, le niveau du lac Ontario a atteint récemment son niveau historique de 2017, 75,90 mètres, et cela ne semble pas s’arrêter. Cela n’est pas sans conséquence pour les rives torontoises, les plages, et les fameuses îles du Lac Ontario, inondées, alors même que chacun s’impatiente de voir arriver les beaux jours.

Un niveau d’eau historique

Selon un très récent communiqué émis par le Conseil international du lac Ontario et du fleuve Saint-Laurent, «le niveau d’eau du lac Ontario a atteint 75,90 mètres, excédant ainsi son sommet élevé record de 75,88 mètres atteint en 2017».

C’est le plus haut niveau que le lac n’ait jamais atteint depuis la colonisation. Il semble même que le niveau d’eau continuera sa progression au cours des jours à venir «pour vraisemblablement atteindre son pic annuel pour l’année en cours d’ici une à trois semaines». Le niveau actuel du lac Ontario se trouve plus de 85 centimètres au-dessus du niveau moyen du lac depuis 1918, selon le Conseil.