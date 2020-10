Le mouvement WWOOF: se nourrir d’expériences

Heureux de travailler

«Il n’y a pas vraiment d’expériences de travail où nous ne pouvons pas apprendre à propos de l’autre», confie Monica Marenholtz, propriétaire de Chickadee Farm Herbs Ltd.

Depuis 2015, cette ferme d’Edmonton accueille des Wwoofeurs qui travaillent, 6 heures par jour, six jours par semaine, avec leurs salariés. Bien que certains participants tiennent à avoir un horaire fixe et jouir de leur liberté, «la plupart sont là pour l’expérience et ils sont heureux de travailler quand nous travaillons. Leur temps est proche de six heures par jour, mais certains travaillent avec nous, peu importe le temps et la tâche. Nous travaillons en réalité de très longues heures» explique la dame.»

Tout n’est pas rose : l’abus existe dans ce genre d’expériences. «Il y a vraiment de l’abus, c’est le point négatif. Le point positif, tu peux apprendre énormément de choses, rencontrer des gens extraordinaires et qui vont t’amener loin», précise Marjorie.

Léguer des connaissances

Si ce sont des raisons économiques qui poussent la famille Marenholtz à prendre cette décision, c’est le plaisir de léguer des connaissances qui motive Monica à poursuivre accueillir les Wwoofeurs : «C’est ce que nous avons fait avec nos enfants, il suffit de leur apprendre. Il est bon que les gens découvrent la nature et beaucoup de gens réfléchissent à une telle expérience».

La ferme héberge parfois des familles allemandes ou bien japonaises. Cette année, une famille edmontonienne de quatre enfants est venue prêter mainforte pendant une semaine. Tout le monde travaille : «C’est tellement diversifié (les tâches) qu’il y a toujours quelque chose d’utile à faire et oui, c’est de l’organisation».