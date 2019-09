Le modèle noir dans l’histoire de l’art: un sujet sensible à attaquer de front

Conjuguant histoire sociale et politique, histoire des idées et histoire de l’art, il étudie la manière dont s’élabore, de 1794 à 1930, de Théodore Géricault à Henri Matisse, une iconographie dense, complexe et mouvante, accompagnant les évolutions d’un pays qui abolit deux fois l’esclavage tout en jetant les bases d’une nouvelle aventure coloniale.

Cette petite revue permet de saisir les dessous de la peinture ou des tableaux de grands artistes. On ne parle guère, habituellement, des modèles qui leur ont servi ou de la source de leurs idées picturales.

Artistes célèbres

L’exposition, heureusement pour nous qui sommes loin de Paris, nous offre ce Dossier de l’art qui s’intéresse principalement à la question du modèle et, de ce fait, à la relation picturale entre l’artiste qui peint, sculpte, grave ou photographie, et le modèle qui n’agit pas et prend tout simplement la pose voulue.

De grands noms font ainsi partie de cette liste de célébrités, comme le peintre Théodore Géricault (1791-1824), le sculpteur Henri Joseph Charles Cordier (1827-1905), le sculpteur Jean-Baptiste Carpeaux (1827-1875), le peintre Édouard Manet, (1832-1883), le peintre Paul Cézanne (1839-1906, le peintre, dessinateur, graveur et sculpteur Henri Matisse (1869-1954).

Pour voyager à travers les grands moments de l’histoire de l’art, ce Dossier propose une synthèse claire et vivante sur un artiste oublié volontairement ou involontairement, un sujet d’importance enrichi par les dernières recherches historiques, aux analyses comparatives et aux examens scientifiques. Il ne reste plus qu’à en prendre connaissance pour en bénéficier…