Le français prend vie en classe avec les activités du Centre de la francophonie des Amériques

Et si les élèves pouvaient découvrir la littérature et la poésie autrement, en rencontrant des autrices, des auteurs et des artistes francophones? C’est ce que proposent les Rendez-vous littéraires et les Ateliers slam en ligne du Centre de la francophonie des Amériques.

«Ces activités clés en main offertes par notre équipe font du français une expérience concrète et stimulante. Les élèves lisent, écrivent, créent et prennent la parole, tout en découvrant des voix et des réalités francophones des Amériques. Nous faisons vivre des expériences enrichissantes et positives par rapport à la langue française!», explique Sylvain Lavoie, directeur général du Centre de la francophonie des Amériques.

Quand la littérature devient une rencontre

Avec les Rendez-vous littéraires, les élèves découvrent d’abord une œuvre d’une autrice ou d’un auteur de la francophonie des Amériques. Ils l’explorent en classe, réfléchissent à ses thèmes et préparent leurs questions avant de rencontrer la personne qui l’a créée lors d’une rencontre en ligne.

Les élèves peuvent ainsi découvrir son parcours, sa démarche de création et ce qui se cache derrière ses mots. La littérature devient plus qu’un objet d’étude : elle devient une rencontre avec une personne et son univers.

Les œuvres permettent aussi d’explorer différents territoires, parcours et perspectives, tout en montrant que le français se vit de multiples façons sur le continent.