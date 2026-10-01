Le français prend vie en classe avec les activités du Centre de la francophonie des Amériques

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Centre de la francophonie des Amériques
Plus de 7 000 élèves ont déjà participé à un Rendez-vous littéraire du Centre de la francophonie des Amériques.
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Publié 01/10/2026 par Francopresse

Et si les élèves pouvaient découvrir la littérature et la poésie autrement, en rencontrant des autrices, des auteurs et des artistes francophones? C’est ce que proposent les Rendez-vous littéraires et les Ateliers slam en ligne du Centre de la francophonie des Amériques.

«Ces activités clés en main offertes par notre équipe font du français une expérience concrète et stimulante. Les élèves lisent, écrivent, créent et prennent la parole, tout en découvrant des voix et des réalités francophones des Amériques. Nous faisons vivre des expériences enrichissantes et positives par rapport à la langue française!», explique Sylvain Lavoie, directeur général du Centre de la francophonie des Amériques.

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Sylvain Lavoie, directeur général du Centre de la francophonie des Amériques.

Quand la littérature devient une rencontre

Avec les Rendez-vous littéraires, les élèves découvrent d’abord une œuvre d’une autrice ou d’un auteur de la francophonie des Amériques. Ils l’explorent en classe, réfléchissent à ses thèmes et préparent leurs questions avant de rencontrer la personne qui l’a créée lors d’une rencontre en ligne.

Les élèves peuvent ainsi découvrir son parcours, sa démarche de création et ce qui se cache derrière ses mots. La littérature devient plus qu’un objet d’étude : elle devient une rencontre avec une personne et son univers.

Les œuvres permettent aussi d’explorer différents territoires, parcours et perspectives, tout en montrant que le français se vit de multiples façons sur le continent.

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Rendez-vous littéraire.

L’engouement est bien réel: plus de 7 000 élèves ont déjà participé à un Rendez-vous littéraire.

Pour faciliter l’intégration de l’activité en classe, le Centre fournit au personnel enseignant les exemplaires du livre numérique choisi, les ressources pédagogiques et les activités préparatoires, en plus de coordonner la rencontre.

«La rencontre était très conviviale. Michel Jean [l’auteur] est un excellent communicateur: il est toujours intéressant. La discussion permet aux élèves d’approfondir leur compréhension de l’œuvre, mais aussi de la découvrir sous d’autres facettes. Pour la plupart de mes étudiants, il s’agissait de la première fois qu’ils pouvaient discuter avec un auteur.» — Maud Comtois, Université de l’Alberta, Campus Saint-Jean.

Quand les mots prennent vie avec le slam

Destinés aux jeunes de 14 ans et plus, les Ateliers slam en ligne leur permettent de rencontrer un artiste francophone, de découvrir cet art de la parole et de s’initier à l’écriture et à l’interprétation.

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Ateliers slam en ligne.

Les élèves jouent avec les mots, le rythme et les sonorités pour créer un texte qui leur ressemble, puis passent de l’écriture à la prise de parole. Une façon de développer leur créativité, leur expression orale et leur confiance.

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L’activité a été réalisée déjà au sein de 65 classes aux États-Unis.

Jonathan Marye, enseignant à la Blacksburg High School, en Virginie, souligne notamment que l’atelier lui a permis de repartir avec «une boîte à outils remplie de stratégies» pour accompagner ses élèves dans la création poétique.

Le slam offre ainsi au personnel enseignant une manière dynamique de travailler l’écriture et l’expression orale, tout en invitant les jeunes à trouver leur voix, à écouter celle des autres et à oser s’exprimer.

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Atelier slam en ligne.

Des expériences qui ouvrent sur la francophonie des Amériques

Grâce au format en ligne, les classes peuvent rencontrer des créateurs et des créatrices de différentes régions des Amériques, sans que la distance soit un obstacle. Ces échanges donnent aux jeunes l’occasion de découvrir des réalités francophones variées et de faire entrer la francophonie des Amériques directement dans leur classe.

«Les Rendez-vous littéraires et les Ateliers slam en ligne placent les élèves au cœur d’expériences où la langue française se lit, s’écrit, se crée et se partage. Le français devient un point de rencontre entre les élèves, les créatrices et créateurs et les différentes communautés francophones du continent! Une expérience enrichissante et mémorable!» conclut Sylvain Lavoie, directeur général du Centre de la francophonie des Amériques.

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Si vous souhaitez en savoir plus :

Rendez-vous littéraires (cliquez ici).

Ateliers slam en ligne (cliquez ici).

Centre de la francophonie des Amériques (cliquez ici).

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