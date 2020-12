Le cosmos est-il noir?

Ou peut-être que des trous noirs au centre de ces galaxies produisent une énergie supplémentaire.

Plus prosaïquement, il pourrait aussi s’agir d’une erreur de mesure. Le calcul s’appuie sur sept images prises par New Horizons et ce n’est pas la première fois que de telles mesures de l’espace interstellaire arrivent à la conclusion qu’il est plus «brillant».

Mais ça reste un échantillon limité, et les physiciens évaluent le risque d’erreur à 5%.

Un frigidaire

La quantité de lumière «supplémentaire» dont on parle est de l’ordre de 10 nanowatts par mètre carré par stéradian. Interrogé par le New York Times, l’auteur principal de la recherche compare cela à l’équivalent de la lumière d’un frigidaire à près de 2 km.