Le cinéma et les arts médiatiques ont besoin de l’Université de l’Ontario français

L’UOF offre un riche éventail d’avantages dont ses pratiques innovatrices numériques, son mode de fonctionnement original sans divisions disciplinaires en départements, sa volonté de créer des incubateurs plantés dans la réalité des industries concrètes de la communauté pour à la fois regrouper, consolider, enrichir et intégrer les besoins et travail des étudiants et des partenaires.

Pour ne citer que quelques-unes des retombées bénéfiques d’une forte coopération avec l’UOF, Le Labo pourrait offrir des stages ou des modules expérientiels.

Le Labo avec ses artistes en résidences, son énergie à cultiver des partenariats et à en agrandir le cercle peut fournir des ressources uniques à l’université. Cinéfranco pourrait également offrir des stages d’apprentissage en programmation, en événementiel, en administration, et dans l’accompagnement pédagogique des programmes scolaires.

Les étudiants de l’UOF, en étant insérés dans la vie concrète d’organisations, auront le grand avantage de comprendre la psychologie du travail avec ses codes déontologiques.

Nous, Franco-ontariens, artisans du cinéma et artistes médiatiques, réclamons le droit à une Université de l’Ontario français, épicentre du développement et de l’épanouissement de notre industrie, par son caractère unique de transdisciplinarité, tissée dans la fibre même d’une communauté franco-ontarienne vibrante, cohésive, diverse, inclusive, bilingue ou multilingue et ouverte sur le monde.