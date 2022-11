Le balado Contact établi: «Entre grands espaces et liberté»

Un environnement plus grand que soi

Lori Tweddell est arrivée au Yukon à l’âge de 5 ans avec sa famille originaire du Québec. Son père, meneur de chiens, y trouvait un meilleur endroit pour pratiquer son sport.

Installée maintenant à Mendenhall Landing, à 45 minutes à l’ouest de Whitehorse, elle vit en harmonie avec son environnement.

«Nous, on vit off the grid. On a juste récemment eu l’eau. On est sur l’énergie solaire donc souvent, on n’a pas Internet et c’est quand tu n’as pas toutes ces facilités-là de la vie que tu réalises que tu as le temps de faire ce que tu veux.»

La jeune femme voit le territoire du Yukon comme un grand terrain de jeu. Elle se sent non seulement privilégiée de pouvoir parcourir des sentiers peu fréquentés, elle y retrouve aussi un ancrage.

«Juste savoir que tout ça, c’est plus grand que toi, ça te ramène dans une mentalité de tout va bien aller. C’est ça le sentiment que j’ai dans la forêt. S’il n’y a rien autour de moi, je sais que tout va bien aller.»