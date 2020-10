Jake est beau physiquement, mais ce sont ses mots qui résonnent dans la tête d’Émilie. «L’intelligence m’a toujours attirée autant que la beauté, et ça adonne que Jake possède les deux.» Ce dernier aime être la raison derrière les éclats de rire d’Émilie.

Des humains de qualité

Le style de Marie-Christine Chartier est coloré et finement ciselé. À titre d’exemple, elle fait dire à Jake «c’est comme si j’étais une vigne et qu’Émilie était le tuteur autour duquel je m’étais enroulé pour grandir». Ça lui permet de s’ancrer, de ne plus s’égarer.

La romancière excelle dans l’art de démontrer comment le regard de quelqu’un peut suspendre le temps, et d’illustrer comment une des beautés dans l’amitié consiste à deviner certaines choses tout seul, toute seule. Elle fait dire à Émilie: «il sait qui je suis et je sais qui il est, et il n’y a pas de place pour de l’adulation entre nous. C’est ce qui se passe quand on comprend que l’autre est tout aussi imparfait que nous.»

Le sommeil des loutres est un roman où nous savourons à quel point c’est une chance d’avoir des humains de qualité dans notre vie. L’amour de l’autre est sublime dans une relation, mais lui faire confiance demeure un choix que nous renouvelons chaque jour.