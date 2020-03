L’ascension fulgurante d’Anthony Beauvillier à Long Island

Succès sur l’île

En trois saisons avec les Islanders, Beauvillier montre une fiche de 66 buts et 60 mentions d’aide pour un total de 126 points en 283 matchs.

Nouveau contrat

Les Islanders ont offert une prolongation de contrat au jeune ailier gauche durant la saison estivale. Le contrat de deux ans signé par Beauvillier est d’une valeur totale de 4.2 millions $US.

«Des deux côtés, je pense que c’est bon. C’est bon pour l’équipe et c’est bon pour moi. Je suis content jusqu’à maintenant d’avoir signé ce contrat-là et on va voir dans le futur ce que ça va amener.»

Les nouveaux Islanders

À l’été 2018, suite au départ de John Tavares sur le marché des joueurs autonomes, l’organisation a fait venir du nouveau sang pour aider l’équipe. Lou Lamoriello, ancien DG des Maple Leafs, a pris les commandes. Barry Trotz, champion de la Coupe Stanley alors qu’il entraînait les Capitals de Washington, a surpris tout le monde en s’amenant derrière le banc des Islanders.

«Le message est différent. La dynamique a changé partout avec l’arrivée de Lou Lamoriello et du nouveau coaching staff. Tout a changé autour de l’organisation, et ça a été un vent de fraîcheur pour tout le monde. Ça fait du bien un message différent pour les gars, et jusqu’à maintenant ça a été bon pour nous.»