Oh, la couturière a beau hésiter, voire refuser, elle finit toujours par accepter. «Pourquoi m’a-t-elle choisie pour vivre sa folie?» Sans dévoiler le dénouement de l’intrigue, je peux vous signaler que Clarisse passera sept nuits chez Éva…

La romancière aime jouer sur les mots. Clarisse note, par exemple, qu’il s’agirait «d’intervertir deux voyelles du mot fiable que je serais faible». Ou encore: «Sur scène, Éva ne joue pas. Elle vit, revit et survit. Dans la vie, Éva joue, déjoue et se joue des autres.»

Scénarios improbables

Danièle Vallée échafaude des scénarios tous plus improbables les uns que les autres, et imagine des mises en scène parfois absurdes. Certaines situations m’ont même paru peu plausibles, voire tirées par les cheveux. À un moment donné, je me suis demandé si le titre du roman n’aurait pas dû être «L’art de se faire enfirouaper».

Mais c’était sans compter sur la fine touche psychologique de Danièle Vallée qui nous réserve une fin digne d’une grande tragédie grecque.

L’autrice s’est inspirée de huit tableaux de l’artiste Suzon Demers (reproduits en couleurs sur papier glacé) pour broder une intrigue déroutante. Le recueil de nouvelle Sous la jupe jumelait aussi textes de Vallée et tableaux de Demers.