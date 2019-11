Langue française : peu d’offre, beaucoup de demande

Il y a, récemment, un regain d’intérêt pour la culture française aux États-Unis. Les entrepreneurs en Louisiane ont réalisé que la commercialisation de la cuisine française et de la culture française représentait un réel gain financier, car les gens veulent réellement vivre une expérience authentiquement française sans avoir à se rendre en France.

«Bonjour, sorry»

Mais «l’expérience française» en Louisiane n’a pas été un succès total en raison de son manque d’authenticité. Des clients ont rapidement été déçus par l’expérience lorsqu’ils ont été accueillis par des restaurateurs «d’ascendance française» dont les premiers mots étaient: «Bonjour, sorry, my French is bad.»

Thomas Jefferson, qui a vécu à Paris de 1784 à 1789, a été l’un des premiers membres de l’élite à vanter les mérites de la France. Dans une lettre à Abigail Adams, il écrit: «Ici, nous chantons, dansons, rions et nous réjouissons. Quand notre roi sort, ils tombent et embrassent la terre où il a marché. Et puis ils continuent à s’embrasser. Ils ont autant de bonheur en un an qu’un Anglais en a au cours d’une décennie.» (Source: Babbel Magazine)

Un autre mode de vie

Peut-être que le rythme implacable de la quatrième révolution industrielle a laissé l’Américain moyen fatigué de son déjeuner fast-food, acheté sur le pouce et livré dans un sac en carton.

Elle l’a laissé rêvant d’un autre genre de vie: une vie ou il pourrait s’asseoir dans un beau café, savourer une cuisine authentique, et entendre un autre langage, une autre musique, et un autre accent.