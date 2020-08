Lady Marmalade et jardin secret

Et pour ajouter au charme, elle comprend un petit jardin secret, le Thorogood Garden, nommé par les résidents en l’honneur de l’un des leurs qui a vécu sur la rue jusqu’en 1976. Le terrain était abandonné et des voisins bénévoles ont entrepris d’en faire un jardin. Il appartient maintenant à la Ville, mais les bénévoles continuent de le gérer.

Un peu plus à l’est nous attend le petit parc Eastdale Playground, sous les arbres, aussi un petit coin potentiel pour pique-niquer.

Autre curiosité du coin, l’enclave de maisons en rangée juste au nord de cette rue. Pour la visiter, on emprunte le petit corridor à l’ouest de 66 avenue Allen, et l’on poursuit sur la rue sans nom, qui a plutôt des allures de ruelle, à laquelle font face des résidences simples et sans terrain.

Cette rue fait le tour d’un pâté de maisons semblables. Au deuxième tournant, on découvre une magnifique demeure ornée de jolis détails architecturaux. Devant elle, un étroit corridor nous ramène sur Broadview Avenue, juste au nord de Lady Marmalade.

